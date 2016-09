Aktuelle Ausgabe

Erscheinungsdatum: 2. August





spielbox 4-2016

Dieser Ausgabe liegt ein vollständiges Abenteuer (plus neuer Karten) für das Abenteuer-Kartenspiel Aventuria aus der fantastischen Welt von DSA bei.



Spiele mit Wörtern sind allgemein sehr beliebt – einige davon stellen wir in der aktuellen Ausgabe vor.

Die japanische Firma Japon Brand bringt immer mehr Spiele aus ihrer Heimat auch in den Rest der Welt, so natürlich auch nach Deutschland.

Unsere Rezensenten haben wieder viel gespielt und getestet, darunter unter vielen anderen Quadropolis, Animals on Board, Hoftheater, Dream Island, Oben und unten, Ice Cult, Yeti und Andromeda.

Dass Würfel bereits seit geraumer Zeit oftmals auch als Spielfiguren herhalten (müssen), darüber erzählt uns ausführlich L.U. Dikus.

Und natürlich interessiert uns und sicher auch unsere Leser, warum es nach 30 Jahren Wiener Spielefest in 2016 keines mehr geben wird und was es mit dem „spielespass“ in Wien auf sich hat.

INHALT:

Kritik

Fak Bob bleibt Fak Bob: Speed Dice, Kerflip, Krazy Words

Plan B genügt nicht: West of Africa

Punktgenauer Monumentenbau: Imhotep

Mundet pur am besen: Kuhhandel: Das Brettspiel

Für Raumökonomen: Quadropolis

Noah nimmt nur Paaare: Animals on Board

Mehr Schein als Sein: Hoftheater

Keine Grübelorgien zu erwarten: Dream Islands

Siedeln unter der Grasnarbe: Oben und Unten

Cool = Kult? Ice Cult

Buchstäblich reich: Letter Tycoon

Frusttoleranz ist gefragt: Warhammer Quest Abenteuerspiel

Schick, aber zu wenig Funktion: Yeti

Teile und teleportiere: Andromeda

Von Gesetzes wegen überlegen: Viceroy

Erweiterungen

Kartensatz zum Aventuria-Kartenspiel + neues Abenteuer

Interview

Perfektes Produkt: Michael Kränzle

Aktuell

Die Gesellschaft verdrängt die Musterfamiie: Spiele des Jahres 2016

Dasselbe in Grün? Vom Spielefest zum spielespass

Porträt

Fantasiebegabter Mathematiker: Hartmut Kommerell

Serie

Würfel, die gefallen: Pures Denkvergnügen

Für Geld und gute Worte: Oldie: Cashword

Evergreen

Schadenfreude im Karton: Alles im Eimer

Reportage

Vom Wohnzimmer ins Wohnzimmer: Japon Brand

Kinderspiele

Burg Schlummerschatz

Mein Schatz

Harry Hopper

Sag's mir! Junior

Der magische Zwergenwald

Spielwiese

Fool's Gold

Cool am Pool

Die fiesen 7

Appropos: The Game

Besser spielen: Die holde Isolde