Fantasy Flight und Games Workshop beenden Kooperation

12.09.2016 - Der US-amerikanische Spieleverlag Fantasy Flight Games (FFG) stellt zum 28.2. des kommenden Jahres den Verkauf aller Spiele zu Games Workshops Tabletop-Universen ein, wozu Talisman, Warhammer Fantasy und Warhammer 40.000 gehören. Die dafür nötige Lizenz wird nicht verlängert. Damit endet eine Kooperation, die die beiden Partner 2008 eingegangen waren und in deren Rahmen Brettspiele wie Chaos in the Old World oder Forbidden Stars und Kartenspiele wie Warhammer 40.000: Conquest oder Warhammer: Invasion entstanden waren. Bereits angekündigte Titel werden noch veröffentlicht. FFGs Unterstützung für entsprechende Turniere läuft schon dieses Jahr mit der Warhammer 40.000: Conquest-Weltmeisterschaft aus.