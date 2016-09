Piatnik erneuert Erscheinungsbild

14.09.2016 - Renovierungsarbeiten bei Piatnik: Der 1824 gegründete Wiener Spieleverlag gibt seinem Auftritt ein neues Gesicht, was neben Umbauten der Website im Herbst auch ein neues Logo beinhaltet. Statt des gelb-roten Dreiecks wird der Pferdejockey im neuen Design von einem roten Kreis umrahmt, den Piatnik wie ein Gütesiegel wirken lassen möchte. Rot und Weiß sind die Farben der Stadt Wien. Außerdem hat man die Pferdezeichnung komplett neu entworfen und lässt das Ross nun zum Betrachter schauen. Der Reiter sitzt aufrechter im Sattel. Seine Aktivitäten in sozialen Medien will der Verlag ebenfalls erweitern. Das Motto "einfach gute Spiele" soll künftig mit warmen Farben, einer emotionalen Bildsprache und humorvoller Diktion vermittelt werden.