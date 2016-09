Auszug aus dem Programmangebot der nächsten SPIEL

15.09.2016 - Im Vorfeld der Essener SPIEL am 13.-16.10. gibt die weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele einen kleinen Einblick in ihr Programm. Unter den diesjährigen Spieleneuheiten müssen bei Top Face von Carletto Grimassen nachgemacht und erkannt werden, während die Spieler bei Fog of Love, dem "ersten romantischen Strategiespiel" von Hush Hush Projects, als Gegenentwurf zum "Fog of War" (Schlachtennebel) witzige Liebesgeschichten erfinden und Rhyme von Mechanical Egg aus Griechenland zum Wett-Rappen einlädt. Teilnehmer von Das Kneipenquiz von moses treten gegen das Spiel selbst an. Bei Hasbros Partyspiel Klartext hindern Mundstücke am klaren Aussprechen gesuchter Begriffe. Zu Brettspielen wie Broom Service, Die Burgen von Burgund (beide alea), Camel Up (Pegasus) oder Funkenschlag (2F) erscheinen handliche Kartenspielvarianten. Huch! & friends bringt das Kinderbuchthema "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" als Kinderspiel von Kai Haferkamp heraus, der sich damit einen Kindheitstraum erfüllt hat; das fliegende, fahrende und schwimmende Originalfahrzeug aus dem Puppenfilm von 1972 ist für Journalisten auch in der Neuheitenschau zu sehen. Reisen auf den Mars unternehmen Mission to Mars 2049 (Black'N'White), Terraforming Mars (Fryx / Schwerkraft) und Martians: A Story of Civilization (Redimp). Nicht untot, sondern quicklebendig ist nach wie vor auch in der Spieleszene der Horrortrend, in Essen weiter gefüttert von Werken wie Pandemic - Die Schreckensherrschaft des Cthulhu (Asmodee) nach dem Vorbild von H.P Lovecraft, der Zombie-Flucht Hit z Road (ebenfalls Asmodee), dem Survivalhorror-Kartenspiel Totenstadt als deutsches Kickstarter-Projekt sowie dem wieder von Lovecrafts finsterer Gottheit inspirierten Cthulhu Run! von Prodos.

Überdimensionale Versionen bekannter Spiele finden Messebesucher unter anderem an den Ständen von Amigo (Icecool, Mino & Tauri) sowie Pegasus (Dr. Eureka). Zu den Autoren, die sich zum Spielen und Signieren angekündigt haben, gehören Inka und Markus Brand (Village bei Pegasus), Uwe Rosenberg (Cottage Garden bei Edition Spielwiese) und Roberto Fraga (Dr. Eureka wieder bei Pegasus). Das größte Puzzle der Welt von Ravensburger mit über 40.000 Teilen soll während der Messe an nur vier Tagen zusammengesetzt werden. Eine Ausstellung der Europäischen Spielesammler-Gilde beschäftigt sich mit Spielen als Werbeträgern. Kinder dürfen sich in der Galeria beim Hüpfen und Jonglieren austoben, Trike, Roller und Bobby-Car fahren, bei Malwettbewerben mitmachen und mit leuchtenden Bausteinen konstruieren.



Die jüngst gekürten Gewinner des Deutschen SpielePreises bekommen in Essen ihre Auszeichnungen verliehen, der Verlag Frosted Games liefert erstmals eine Box mit dazu passenden Erweiterungen. Wie schon früher gemeldet, wächst die SPIEL um drei neue Hallen und beherbergt zum ersten Mal einen Service zum Postversand gekaufter Spiele. Neu sind zudem SPIEL-Fanartikel wie Würfel, T-Shirts oder Tassen, die Pegasus an seinem Stand verkauft. Zur gleichzeitig stattfindenden COMIC ACTION haben sich wieder viele Comiczeichner von Serien wie "Avengers", "Dr. Who" oder "Wonder Woman" angekündigt nebst einem Comic-Antiquariat für Sammler und einer Zeichner-Allee für Nachwuchskünstler im Manga- und Disney-Bereich. Alles in allem rechnen die Ereignisse mit 1.021 Anbietern - erstmals einer vierstelligen Ausstellerzahl - aus 50 Ländern und mehr als 160.000 Besuchern.