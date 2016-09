20 % mehr Besucher bei Stadt-Land-Spielt!

29.09.2016 - Mit 13.000 Besuchern sind dieses Jahr am 10. und 11.9. so viele Menschen zu den Ereignissen der Non-Profit-Initiative Stadt-Land-Spielt! gekommen wie noch nie und sorgten gegenüber dem Vorjahr für eine Steigerung um ein Fünftel. An 98 Orten in Deutschland und Österreich luden Spieletreffs, Spielecafés, Büchereien, Kirchen, Museen und andere Unterstützer zum gemeinsamen Spielen ein. Das Deutsche Spielearchiv in Nürnberg, einer der Urheber des Projekts, freute sich darüber, dass wieder Menschen verschiedenster Altersgruppen, Nationalitäten und Vorlieben zusammenkamen; Spielen sei ein kulturelles Bedürfnis, das alle verbinde. Die Förderung des Spielens als Kulturgut haben sich das Spielearchiv und seine Partner - das Österreichische Spielemuseum, das Deutsche SPIELEmuseum Chemnitz, das niedersächsische Spielezentrum Drübberholz und das Spielezentrum Herne - zum Ziel gesetzt. Seit diesem Jahr werden sie dabei auch von den Herstellern im Verein Spieleverlage e.V. unterstützt. Wer eine der Veranstaltungen besuchte, durfte ein Set mit Sonderdrucken zu Spielen von Ravensburger, Noris, Abacusspiele, Pegasus und ASS Altenburger mit nach Hause nehmen. Bilder von unterschiedlichen Orten gibt es hier. Durchgeführt wird Stadt-Land-Spielt! von der planetlan GmbH in Bochum. Nächster Termin ist der 9.-10.9.2017.