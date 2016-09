Morgen ist Startschuss für die modell-hobby-spiel

29.09.2016 - Am morgigen Freitag startet in Leipzig die modell-hobby-spiel, Publikumsmesse für Modellbauer, -bahner, Kreative und Gesellschaftsspieler. Familien mit Kindern freuen sich über viele Spielflächen mit Lego-Bausteinen, Playmobil-Figuren oder HABA-Holzspielzeug, Carrera-Rennen und eine Gratis-Kinderbetreuung (für Windelfreie ab drei Jahren), doch spielbox-Leser dürfte es eher zu anderen Inhalten ziehen. So bringt Amigo als Zweipersonen-Bohnanza-Variante Bohnanza – Das Duell mit und spendiert dem Original eine Komplettüberarbeitung samt Neuauflage des Bohnedikt-Add-Ons. Im selben Hause erscheinen Wolfgang Kramers Expedition – Abenteurer, Entdecker, Mythen, das seine Teilnehmer im 19. Jahrhundert zu Weltentdeckern macht, und das Reaktions-Partyspiel Brain Storm des Halli Galli-Erfinders Haim Shafir.

HCM Kinzel lässt ein Team bei Escape the Room – Das Geheimnis der Sternwarte per Logik-Knobelei innerhalb von 90 Minuten aus einem geschlossenen Raum ausbrechen, erklärt Kindern mit Circuit Maze spielerisch Elektrotechnik und bereichert das altbekannte Stadt-Land-Fluss-Prinzip bei Wortblitz um einen „Buchstabentornado“, der die Anfangsbuchstaben auswürfelt.

Der erst dieses Jahr in Merseburg gegründete Verlag Corax Games präsentiert in belgischer Lizenz das Science-Fiction-Kartenspiel Not Alone als Deutschlandpremiere und verwandelt einen der Spieler auf einem fremden Planeten in eine unbekannte Kreatur, die Jagd auf die anderen macht – deshalb versucht der Rest, dem Alien zu entkommen, bis die Rettungskapsel eintrifft. Deutsche Versionen ausländischer Spiele setzt Corax auch mit Hilfe von Schwarmfinanzierungen in der Spieleschmiede um.

Am Stand des Spielernetzwerks wird am 30.9. Matthias Nagy von Frosted Games - Verlag saisonaler Leckerbissen wie des Brettspiel-Adventskalenders - vorbeischauen, um seine Herbstneuheit Undercover vorzustellen. Stefan Risthaus von Ostia Spiele informiert am Folgetag (1.10.) über Tallinn und Gentes, Ersteres schwarmfinanziert für 2017 und Zweiteres ein Prototyp in der Schlussphase. Malte Meinecke, ebenfalls Autor und Mitgründer von Ostia, wird mehrere Prototypen im Gepäck haben; Roland und Johannes Goslar geben Einblicke in ihre noch nicht fertige Schöpfung Half-Pint Heroes, eine Verbindung aus Poker und Stichspiel. Den Nachmittag des 1.10. bestreitet Carcassonne-Erfinder Klaus-Jürgen Wrede mit seinen Herbstneuheiten Amazonas, dem dritten Spiel der Edition "Carcassonne around the World", und Die Baumeister des Colosseum nebst Signierstunde.

Als schnellste Puzzlestadt Deutschlands möchte sich Leipzig mit Unterstützung der Besucher erweisen: Am Sonntag, dem 2.10., ruft Schmidt Spiele auf, in möglichst kurzer Zeit insgesamt 66 Puzzles zu vervollständigen. Alles in allem nehmen 16 deutsche Städte teil. Ravensburger rührt weiter die Werbetrommel für sein größtes frei verkäufliches Puzzle der Welt und braucht zu dessen Komplettierung ebenso die Hilfe der Besucher. Wer sich einmal die Welt der Tabletop-Strategie erklären lassen möchte oder selbst gern mal mit einem Pinsel eine Figur kolorieren würde, ist beim sächsischen Tabletop-Verein an der richtigen Adresse. Die besten Spielegrafiken des Jahres werden am 30.9. auf der Messe zum achten Mal mit dem "Graf Ludo" geehrt.

Die modell-hobby-spiel dauert bis einschließlich kommenden Montag, der das Wochenende um einen Feiertag verlängert und dadurch bei vielen Besuchern für mehr zeitliche Entspannung sorgen dürfte. Angekündigt haben sich rund 650 Aussteller.