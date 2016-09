Mysterium und Spookies gewinnen Graf Ludo

01.10.2016 - Den Graf Ludo als Preis für die beste grafische Gestaltung von Gesellschaftsspielen holten dieses Jahr zwei Künstler, die ihn schon früher bekommen hatten. Eine Jury und die Mitglieder des "Spielernetzwerks" wählten unter den Nominierten in der Kategorie "Beste Familienspielgrafik" Mysterium auf den ersten Platz, erschienen bei Libellud, illustriert von Igor Burlakov und Xavier Collette. Collette hatte den Wettbewerb schon im Vorjahr mit seiner Arbeit zu Abyss für sich entschieden. Die Jury würdigte die "kreative, phantasievolle und außergewöhnlich aufwändige Arbeit" bei Mysterium; alles, was im Spiel passiere, geschehe über die Grafik, und nur durch sie gelinge es, das Mysterium überhaupt zu lösen. Die Spieler tauchten in eine surreale Welt ein und würden zu visuell assoziierenden Hellsehern.

Im Rennen um die "Beste Kinderspielgrafik" ging Matthias Menzel mit Spookies von HABA als Sieger hervor; auch er ist beim Graf Ludo ein bekannter Name, jedoch bisher mit Auszeichnungen für Familienspiele (Die Legenden von Andor 2013, Eselsbrücke 2011). Hier gefiel den Juroren die "gelungene Gratwanderung, die mittels kindertauglicher Elemente ein gruseliges Szenario schafft, das auch auf Erwachsene nicht albern wirkt". Spielrelevante funktionale Elemente flössen so elegant ins Design ein, dass sie die Atmosphäre niemals störten.

Verliehen wurde der mit jeweils 1.000 € dotierte Graf Ludo auf der Leipziger Messe modell-hobby-spiel.