spielbox-special 2016 schon jetzt für Abonnenten online

07.10.2016 - Ab sofort können Abonnenten der spielbox im Premiumbereich von spielbox.de das aktuelle spielbox-special zur SPIEL 2016 vorab am Bildschirm durchblättern. Es enthält u.a. bereits einen ersten Bericht zu Spielen, die in Essen neu erscheinen, die allseits beliebte Checkliste (gelbe Seiten) und einen Hallenplan.

Das gedruckte spielbox-special wird ab dem 13.10. an allen vier Messetagen kostenlos an den Eingängen zur SPIEL in Essen verteilt (solange Vorrat reicht). Wer nicht nach Essen kommen kann, hat die Möglichkeit, das spielbox-special in unserem Shop zu bestellen.