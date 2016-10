Spiele- und Puzzle-Umsatz um ein Zehntel gewachsen

10.10.2016 - Wie der Spieleverlage e.V. meldet, ein Verbund von Spieleverlagen innerhalb des Deutschen Verbandes der Spielwaren-Industrie, ist der Umsatz mit Familien-Gesellschaftsspielen und Puzzles in den ersten acht Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 10 % gewachsen, stärker als der gesamte Spielwarenmarkt mit einem Plus von 6 %. Basierend auf Zahlen des Marktforschers NPD Group konnten sich vor allem Kinderspiele und Vorschulprodukte mit einer Zunahme um 18 % steigern. Zuwächse hätten auch die Familienspiele verbucht, für sie wurden jedoch keine konkreten Daten genannt. "Deutlich" hätten außerdem Würfel-, Wort- und Strategiespiele zugelegt. Hermann Hutter, Vorstandschef des Spieleverlage e.V. und Geschäftsführer des Mitglieds Hutter Trade (HUCH! & friends) in Günzburg, führte die Steigerungen auf Qualität und Vielfalt der hiesigen Spieleentwicklungen zurück; Deutschland sei hier weltweiter Vorreiter. Generationenübergreifend fänden Gesellschaftsspiele bei Jung und Alt immer mehr Bedeutung, unter anderem mit bundesweit organisierten Spieletagen [wie "Stadt Land Spielt!", die auch von der Industrie unterstützt werden, d. Red.].