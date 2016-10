Das Spielezentrum Herne auf der SPIEL

14.10.2016 - Noch bis zum Sonntag präsentiert sich auch das Spielezentrum Herne auf der SPIEL in Essen, zum insgesamt 29. Mal. In Halle 1 an Stand F-160 erwartet die Besucher unter anderem das 7,50 Meter hohe Catan-Spielemobil als räumlicher Mittelpunkt, benachbart zur "rollenden Spielothek" mit mehr als 500 Messeneuheiten zum Probespielen auf einer Fläche von 150 m². Die 4. deutsche Bang-Meisterschaft wird vor Ort am Samstag ausgetragen. Darüber hinaus betreut das Personal des Spielezentrums auch die Carcassonne-Turnierfläche in Halle 7 (Stand 113), wo ebenfalls morgen der beste Carcassonne-Spieler des Landes ermittelt wird. Wer dort gewinnt, nimmt gleich am Sonntag an der WM teil und tritt gegen Konkurrenten aus 35 Nationen an. Vormerken kann man sich schon fürs kommende Jahr außerdem, dass das Spielezentrum am 18. oder 19.2. an 16 Lokalitäten die regionalen Vorentscheide für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Brettspiel organisiert, die am 12.5. in Herne stattfinden wird. Gespielt werden in vier Genres die Titel Auf den Spuren von Marco Polo, Kingdom Builder, Port Royal und Qwixx.

Ein kleiner Messehinweis in eigener Sache: Die spielbox ist während der SPIEL in Halle 3 an Stand M-118 zu finden und freut sich mit ihrem Team über alle Besucher, die vorbeischauen.