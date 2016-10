Vorschau auf die erste "spielespass" im November

26.10.2016 - In die Lücke, die das für dieses Jahr abgesagte Wiener Spielefest hinterließ, stößt die ebenfalls in der österreichischen Hauptstadt stattfindende "spielespass". Der Veranstaltungsort wechselt vom Austria Center Vienna auf das Gelände der Messe Wien. Zur Premiere am 19.-20.11. haben sich nun 40 Aussteller mit 325 Titeln angekündigt. Besucher können Spiele in einer Spielothek ausleihen und an Hunderten von Tischen auf einer Fläche von 15.000 m² ausprobieren. Neu ist die Möglichkeit, sich schon vor dem Besuch einen individuellen Spielekatalog online zusammenzustellen, um vor Ort Zeit zu sparen. Eine weitere Neuerung ist, dass während der Messe Spiele verkauft werden; der Veranstalter Reed Exhibitions arbeitet hier mit dem Händler Spielwaren Heinz zusammen, der dazu einen Shop in der Spielothek betreibt, außerdem bieten weitere Fachhändler und auch Verlage einen Direktverkauf an. Im Rahmenprogramm lädt der Autohersteller Skoda zum Bobbycar-Rennen ein, Hasbro präsentiert eine Spieleshow mit dem Familienunterhalter Robert Steiner und lässt Kinder mit seiner Marke Play-Doh kneten. Turniere laufen unter anderem mit den Spielen DKT, Level 8 und Rummikub.

Gleichzeitig widmet sich die Vienna Comic Con (VIECC) Comic- und Unterhaltungsthemen; spielspass-Besucher müssen für sie separat Eintrittskarten kaufen, VIECC-Besucher hingegen dürfen kostenlos auf die spielespass. 2015 hatte die Comicmesse allein 17.000 Besucher gezählt.

Maskottchen der spielespass ist "Ludwig" (Foto), ein etwas verstrahlt aussehender "Großtatzen-Rosa-Nasen-Bär" aus dem erfundenen Spieleparadies "Ludopia", dessen Verspieltheit und Bastelleidenschaft sich auch in den Farbklecksen auf seinem Fell widerspiegeln soll. Als Bastelbotschafter schaute Ludwig bereits am 20.-23.10. auf der "Modellbau-Messe" und der "Ideenwelt" vorbei, zwei anderen Wiener Ereignissen im Programm von Reed Exhibitions. Der Organisator verspricht sich vom Führungswechsel und dem neuen Standort der spielespass einen "Jungbrunnen" für das traditionsreiche Spielefestival.