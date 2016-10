5. Carcassonne-Fantreffen bei Köln

26.10.2016 - Zum fünften Mal kommen am Sonntag, dem 20.11., Carcassonne-Fans jedes Alters auf der Burg Konradsheim in Erftstadt bei Köln zum Carcassonne-Fantreffen zusammen. Der Burgsaal der Wasserburg steht zwischen 11 und 17 Uhr für mittelalterliche Taktik-Eroberungen offen, an denen auch wieder der Carcassonne-Erfinder Klaus-Jürgen Wrede teilnimmt; er wird seine Neuentwicklung Carcassonne Amazonas vorstellen und mitgebrachte Spiele signieren. Sebastian Trunz, Carcassonne-Weltmeister des Jahres 2007 und dreifacher deutscher Meister, tritt simultan gegen zehn Besucher an. Weitere Attraktionen sind das größte Carcassonne-Spiel der Welt und ein Familienquiz. Wer möchte, kann auf dem Treffen auch andere Spiele der Verlage Hans im Glück, Schmidt und Drei Magier ausprobieren. Der Eintritt ist wie gewohnt kostenlos.