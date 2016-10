Bald ist Advent - schon einen Kalender bestellt?

31.10.2016 - Knapp vier Wochen sind es noch bis zum ersten Advent am 27.11. - gar nicht mehr so lange, um noch rechtzeitig einen geeigneten Adventskalender zu finden. Für Spielefans gibt es eigentlich nur eine Option: den Brettspiel-Adventskalender von Frosted Games. So langsam gehen unsere Bestände zur Neige, weshalb wir hiermit noch einmal auf die Bestellmöglichkeit in unserem Shop hinweisen möchten. Abgebildet sind die 24 enthaltenen Erweiterungen zu den Spielen Arcadia Quest, Arkwright, Broom Service, Böhmische Dörfer, Cacao Chocolatl, Camel Up Cards, Crisis, Das Orakel von Delphi, Die Portale von Molthar, Gold West, Guilds of London, Hansa Teutonica, Imhotep, Istanbul, Karuba, King of Tokyo / King of New York, Mysterium, Panic Lab, Quadropolis, Robinson Crusoe, Saboteur, Tallinn, West of Africa und Zooloretto. Nutzen Sie die Gelegenheit - nur so lange der Vorrat reicht!