Dresden schafft am Wochenende "spielraum"

04.11.2016 - Dieses Wochenende am 5.-6.11. veranstaltet die Messe Dresden die nächste "spielraum", Publikumsmesse für Spielzeug, Kreativprodukte, Video- und Gesellschaftsspiele. Auf einer Fläche von 8.000 m² präsentieren sich insgesamt 70 Aussteller. Allein 2.500 m² werden in Halle 2 von "Games for Families" belegt, einem Sonderbereich für familientaugliche PC-, Konsolen- und Brettspiele, die auf übermäßige Gewaltdarstellungen verzichten, wobei letzterer Punkt vor allem für Software relevant sein dürfte. Mit eigenen Ständen haben sich unter anderem Disney, Nintendo, Activision ("Skylanders"), Warner Bros. und Sony sowie die Spieleverlage Winning Moves und Noris angekündigt. Der Brettspiel-Eventveranstalter Spielkonzept4u bietet auf einer Familienspielfläche 350 Titel zum Ausprobieren an, unterstützt von hilfreichem Erklärpersonal. Holzspielzeug und lernpädagogische Spiele finden sich in der Halle 4 neben Mitmach-Aktionen, Workshops und Spielflächen. Eigene Spielwiesen bringen der Bausteinproduzent Lego und der Figurenhersteller Playmobil nach Dresden. Darüber hinaus können Besucher in Workshops trommeln, skateboarden und zaubern. Geöffnet ist die spielraum am Samstag von 10 bis 20 Uhr, am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr. Eine reguläre Tageskarte kostet 10 €; zwei Erwachsene und zwei Kinder bis zu 14 Jahren zahlen 25 €, Drei- bis Sechsjährige 4 €, die Kleinsten haben freien Eintritt.