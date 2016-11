What's Your Game? ab November bei Pegasus

04.11.2016 - What's Your Game?, 2005 in Italien gegründeter und seit 2011 in Berlin ansässiger Spieleverlag, lässt ab Mitte November seinen ersten Titel in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Pegasus Spiele vertreiben: In Railroad Revolution von Marco Canetta und Stefania Niccolini wetteifern zwei bis vier Spieler um den Ausbau von Eisenbahn- und Telegrafenlinien in den USA des 19. Jahrhunderts. Mit der Zeit spezialisieren sie dabei ihre Belegschaft und befördern Arbeiter zu Managern, um an Aufträge zu kommen. Noch im November will What's Your Game? weitere Spiele über Pegasus in den deutschsprachigen Fachhandel bringen.