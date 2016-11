Niederländischer Spielepreis für Abenteuerland und Marco Polo

13.11.2016 - Während der Spielemesse "Spellenspektakel" an diesem Wochenende in Einhoven wurden die Sieger des 16. Niederländischen Spielepreises ausgezeichnet. Den Preis als bestes Familienspiel für ein breites Publikum ab acht Jahren holte Abenteuerland von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling (HABA): Es überzeugte die Juroren durch leicht verständliche Regeln, obwohl im Spiel selbst schwierige Entscheidungen zu treffen seien, Risiken einzugehen oder Konkurrenten zu stören. Drei Abenteuer böten auch für Veteranen unterschiedliche Erlebnisse. Abenteuerland schlug in dieser Kategorie Codenames von Vlaada Chvátil (holländischer Vertrieb über White Goblin) und Quadropolis von François Gandon (Days of Wonder).

Bei den "Expertenspielen" für erfahrene Spieler gewann Auf den Spuren von Marco Polo von Simone Luciani und Daniele Tascini, vertrieben durch 999 Games: Der Titel, in dem man als Händler auf der Seidenstraße unterwegs ist und dazu strategisches Timing braucht, punktete laut Jury mit einem originellen System von Aktionen und Charakteren, die zwar sehr unterschiedlich, aber doch ausgewogen seien; jede Partie verlaufe anders und sei dadurch eine neue Entdeckung. Marco Polo ließ in dieser Sparte Die Alchemisten von Matúš Kotry (NL-Vertrieb über The Game Master) und Haspelknecht von Thomas Spitzer (Quined) hinter sich.

Die Wahl traf eine neunköpfige Jury aus Spielehändlern, Journalisten und Vertretern von Spielevereinigungen. Als Schirmherr fungiert der Spieleclub Ducosim mit rund 700 Mitgliedern.