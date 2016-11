Reiner Müller ist verstorben

22.11.2016 - Während der Nürnberger Spielwarenmesse 1981 fragte mich Reiner Müller, ob ich Lust hätte, an einem neuen Spiele-Magazin mitzuarbeiten. SpielZeit sollte es heißen, und Reiner nutzte die Messe, um Mitarbeiter und Anzeigenkunden zu akquirieren. Im Herbst desselben Jahres erschien dann die Erstausgabe unter dem Namen SpielBox; der ursprünglich vorgesehene Titel war der Beilage einer Elternzeitschrift zu ähnlich. Nur ein Jahr später veröffentlichte er im Heft erste Ideen für ein großes Spielertreffen; "Spielertage '83" sollte es heißen. Was daraus geworden ist, erleben wir jedes Jahr aufs Neue in Essen.

Kurz darauf verließ Reiner die SpielBox, um - wie schon zuvor - wieder für Spieleverlage zu arbeiten. Dabei kreuzten sich unsere Wege immer wieder, und ich durfte für diverse Spiele unter seiner Regie die Anleitungen schreiben. Ein Meilenstein war für ihn sicherlich die Begegnung mit Klaus Teuber. Beide gründeten mit anderen Partnern TM-Spiele und bauten für Goldsieber ein Spieleprogramm auf. Mit der Entdeckung von Catan wechselte das Team dann zu Kosmos, wo Reiner dieses und auch andere Spiele bis zu seinem Rückzug betreute. Reiner Müller starb in der vergangenen Woche im Alter von 71 Jahren an einer Krebserkrankung. Ein ausführliches Porträt können Sie in der spielbox 5/2011 lesen.

KMW