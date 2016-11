Erste spielespass mit fast 15.000 Besuchern

25.11.2016 - Zur Premiere der neuen Spiele-Publikumsmesse spielespass in Wien zählte der Veranstalter Reed Exhibitions am 19.-20.11. insgesamt 14.868 Besucher. Sie trafen in der Messe Wien auf 40 Aussteller, die ihrerseits 325 Titel präsentierten. Neben Gesellschaftsspielen und Puzzles, die ausprobiert und gekauft werden konnten, wurden auch Spielzeug und Kindermedien gezeigt. In einer Umfrage gaben 67,4 % der Besucher der Schau die Noten „sehr gut“ oder „gut“, weitere 26 % stuften sie als „befriedigend“ ein. 91,5 % wollten die Messe weiterempfehlen. 78 % waren der Meinung, dass ihnen der Besuch etwas gebracht hatte, rund 82 % fanden ein nach ihrer Ansicht vollständiges Produktangebot vor. Beliebteste Genres waren bei möglichen Mehrfachnennungen Familienspiele (51,4 %), Kinderspiele (33,3 %), Logik- / Teamworkspiele (21,7 %), Geschicklichkeitsspiele (21,7 %), Lernspiele (18,8 %), Strategiespiele (17,4 %), Bewegungsspiele (15,9 %), Taktikspiele (14,5 %), Kommunikationsspiele (14,5 %), Kombinationsspiele (13,0 %), Krimi- (12,3 %), Würfel- (11,6 %), Lege- (11,6 %) und Partyspiele (10,9 %).

Nach Einschätzung von Reed sei das „Vertrauen der Branche“ gerechtfertigt und die Erwartungen an den „Neubeginn an neuer Location“ erfüllt worden. Die spielespass hatte man kurzfristig ins Leben gerufen, nachdem das Wiener Spielefest dieses Jahr wegen fehlender Unterstützung durch seine Aussteller ausfallen musste. Der Spielefest-Initiator Ferdinand de Cassan hatte sich dagegen verwahrt, dass sich die spielespass als neues Spielefest in Szene setzte und für sich ungefragt dessen mehr als 30-jährige Tradition beanspruchte. Obwohl das Wiener Spielefest 2016 offiziell nur pausiert und in anderen österreichischen Städten weiter Spielefeste stattfinden, behandelt Reed die Wiener Ausgabe als ein Ding der Vergangenheit; die spielespass habe „eine Vorgängerveranstaltung“ im Austria Center Vienna abgelöst, so Reed Exhibitions, ohne das Spielefest beim Namen zu nennen. Wie die Messegesellschaft weiter ausführt, sei die „Übertragung“ der Organisation an Reed und der Standortwechsel in die Messe Wien auf den Wunsch der Branche hin erfolgt. Diese habe sich vom Neukonzept, der Gleichzeitigkeit mit der „VIECC Vienna Comic Con“ rund um Comic- und Unterhaltungsthemen sowie den Vorzügen des neuen Messeplatzes überzeugen lassen. Knapp 45 % der spielespass-Besucher schauten auch auf der VIECC vorbei. 2017 soll die spielespass erneut in Wien laufen, einen festen Termin gibt es noch nicht.