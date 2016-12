Guido Heinecke wird Spiel-des-Jahres-Geschäftsführer

07.12.2016 - Zum 9.1. wird der Spielejournalist Guido Heinecke (Foto) neuer Geschäftsführer des Vereins Spiel des Jahres. Weil er aktuell noch als Mitglied der Jury mitverantwortlich für die Wahl der Preisträger ist, verlässt er das Gremium. Im neuen Jahr wird er für den Verein von seinem Wohnort Konstanz aus die laufenden Geschäfte, Logonutzungen und Lizenzen überwachen, neue Projekte entwickeln, Preisverleihungen und Messeauftritte organisieren, PR-Arbeit leisten sowie die SdJ-Website und Aktivitäten in den sozialen Medien betreuen. Der 1977 geborene Vater dreier Söhne studierte Sprachwissenschaften, Geschichte, Kunst und Medien. Journalistisch arbeitete er für den "Südkurier" und "Radio Neckarburg". Später beschäftigten ihn die Spieleverlage Pro Ludo und Asmodee in Vertrieb, Redaktion und Communitybetreuung. Seit 2010 ist er Chefredakteur der deutschen Ausgabe der französischen Spiele-Nachrichtenseite "Tric Trac", 2013 schloss er sich Spiel des Jahres an. Die SdJ-Geschäftsstelle in Kerpen bleibt jedoch bestehen und wird wie gehabt von Kerstin Molitor geleitet, der die Verwaltung obliegt. Die Rolle als Branchen-Ansprechpartner teilt sich Heinecke ab 2017 mit dem Vorstand, der aktuell aus dem Vorsitzenden Tom Felber, dessen Stellvertreter Karsten Grosser und Schatzmeister Udo Bartsch besteht. Kontakt für die Presse bleibt Bernhard Löhlein. Ab dem 9.1. ist Guido Heinecke als Geschäftsführer Spiel des Jahres in der Oberlohnstraße 3 in 78467 Konstanz zu erreichen, telefonisch unter +49 (0)7531 / 991 46 48, per Mail unter heinecke@spiel-des-jahres.com.