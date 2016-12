Pegasus mit neuem Eventmanager

08.12.2016 - Der Friedberger Spieleverlag Pegasus hat am 1.12. Oliver Erhardt (40, Foto) zum neuen Eventmanager ernannt. In dieser Funktion plant er Teilnahmen an Messen und anderen Veranstaltungen, darunter auch Termine im Ausland wie die UK Games Expo in Birmingham oder die GenCon in Indianapolis. Der ausgebildete Systemadministrator hatte fünf Jahre für Heidelberger Projekte redaktionell betreut, Vertriebskonzepte erstellt, Events organisiert und Spieleerklärer koordiniert, was ihn in die USA, nach Italien und nach Frankreich führte. Außerdem wickelte er für den Kölner Fachhändler Brave New World Messeauftritte ab und bereiste Asien. Schon seit September organisiert darüber hinaus Bianca Wondzinski als freie Mitarbeiterin die Pegasus-"Supporter", bezahlte Leiter von Spielerunden, Turnieren und Workshops in Spieleläden, bei Vereinen oder auf Messen; sie selbst gehört seit zehn Jahren zu diesem Personenkreis und war als Standleiterin für die Supporter auf Messen und Großveranstaltungen verantwortlich. Bis zum 23.12. laufen aktuell die "Pegasus-Spiele-Clubtage", an denen verschiedene Titel aus dem Verlagsprogramm gespielt werden.