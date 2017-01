Hajo Bücken gestorben

09.01.2017 - Am 30.12. ist nach kurzer Krankheit im Alter von 72 Jahren der Spiele- und Buchautor Hajo Bücken gestorben, Mitgründer und von 1991 bis 1993 erster Vorsitzender der Spiele-Autoren-Zunft (SAZ). Zu seinem Werk gehören mehr als 80 Spiele wie 1983 die "Mimürfel" der Arbeitsstelle Neues Spielen und das aktuell von Amigo erhältliche Bärenspiel, 1992 Coco Crazy bei Ravensburger oder 1997 das erste von rund 20 Ratz-Fatz-Spielen bei Haba. Zahlreiche Titel wie Dumm gelaufen entwickelte Bücken zusammen mit Dirk Hanneforth. Außerdem veröffentlichte er fast 30 Publikationen zum Thema Spiel. Zwischen 2013 und 2015 fungierte Bücken noch einmal als SAZ-Vorstand. Christian Beiersdorf, der die Geschäfte der Autorenzunft führt, bezeichnete ihn als "streitbaren Geist mit Charakter, Ecken und Kanten", der der SAZ immer mit seiner Erfahrung zur Seite gestanden und sich von Anfang an für ihr politisches Engagement eingesetzt habe.



In getrennter Meldung gab Christian Beiersdorf bekannt, dass seine Agentur "Projekt Spiel" zum Jahreswechsel nach 13 Jahren ihren Service für Spieleautoren zur Prüfung neuer Spielkonzepte eingestellt hat. Künftig will sich die Agentur auf die Vertretung ausgewählter Autoren und Auftragsprojekte für Verlage sowie Unternehmen konzentrieren.