Pegasus-Neuheiten für Inneneinrichter und Hochstapler

23.01.2017 - "Sieht doch gleich besser aus" lautete einmal der Slogan einer Möbelhauskette und entfuhr auch Fernsehzuschauern, wenn manche Einrichtungsexperten gerade den Bildausschnitt verlassen hatten. In der eigenen Hand hat man die Interieurgestaltung bei Mein Traumhaus, einem neuen Familienspiel von Pegasus, das Anfang Februar auf der Nürnberger Spielwarenmesse (1.-6.2.) präsentiert wird. Autor Klemens Kalicki lässt darin zwei bis vier Spieler Runde für Runde Zimmer bauen und dekorieren, wobei sie Helfer und Werkzeuge einsetzen. Entscheiden müssen sie sich dabei, welche Kartenkombinationen sie für sich wählen, und gleichzeitig versuchen, den Konkurrenten gute Exemplare abzujagen. Wer seine Räume bis hin zum Dach und der Sauna am besten konstruiert und schmückt, gewinnt. Eine Videovorschau gibt es hier.



Ebenfalls zur Messe bringt Pegasus die deutschen Ausgaben von Brix und Top That in den Handel, die zwei nächsten Spiele des französischen Verlags Blue Orange. Aus diesem stammten schon Dr. Eureka und Kingdomino. Die zwei Neuzugänge sind schnelle Aktionsspiele. Wie man es vom Namen her erahnen könnte, dreht sich Brix von Charles Chevallier und Thierry Denoual um Mauersteine (engl. "bricks"), jeweils bestehend aus Würfeln in den Farben der Spieler. Abwechselnd setzt jeder einen Stein in die Mauer, bis jemand vier eigene Exemplare zu einer Reihe verbindet und damit siegt. Drei Varianten für Teilnehmer ab sechs Jahren binden auch die Symbole ein. Bei Denouals Top That müssen zwei bis vier Zauberer ab sechs Jahren einen Zylinder, einen Becher, eine Röhre, eine Münze und ein weißes Kaninchen so stapeln, wie es eine Aufgabenkarte vorgibt. Wird man damit als erster fertig, bekommt man die Karte; Gewinner ist, wer zuerst fünf Aufgabenkarten erstapelt hat.