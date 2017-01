UK Games Expo möchte weiter wachsen

24.01.2017 - Die UK Games Expo, englische Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele in Birmingham, will zur nächsten Ausgabe am 2.-4.6. weiter zulegen. Nachdem die zehnte Veranstaltung 2016 ins Messezentrum NEC gezogen war und die Zahl ihrer Einzelbesucher um 41 % auf rund 12.400 wuchs, hoffen die Organisatoren jetzt auf eine weitere Steigerung auf 15.000 Gäste. Die Zahl der registrierten Eintritte soll von 25.000 auf 30.000 zunehmen. Im National Exhibition Centre belegen Händler und Aussteller diesmal die ganze Halle 1 mit einer Fläche von 14.000 m², während das Gros der Turniere in die 3A mit 5.000 m² umzieht. Hinzu kommen Spielflächen und Events im benachbarten Hotel Hilton Birmingham Metropole, sodass sich die Gesamtfläche der Games Expo am Ende auf 22.500 m² beläuft. Nach eigenen Angaben bietet die Messe das umfangreichste Rollenspielprogramm der Insel an. Britische Meisterschaften werden unter anderem von „Catan“-, „Agricola“- und „Carcassonne“-Spielern ausgetragen. Erstmals findet ein europäisches Turnier des Verlags Fantasy Flight statt, der etwa die besten Strategen im „X-Wing“-Miniaturenspiel sucht. Cosplayer können in Birmingham ihre Kostüme zeigen, und Live-Entertainment-Spiele laden zum Mitmachen ein. Die Grafik zeigt das Besucherwachstum der Schau seit ihrer Premiere.