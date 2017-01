Schmidt legt um 6,8 % zu

25.01.2017 - Schmidt Spiele in Berlin hat 2016 seinen Umsatz nach eigener Auskunft um 6,8 % auf einen ungenannten Wert gesteigert, was vor allem den Brett- und Kartenspielen zu verdanken war: Die Mensch ärgere Dich nicht-Variante DOG mit Kartenelement trug hier mit diversen Produkten zu einem Wachstum von 23 % bei. Dies bedeutete laut Schmidt, dass das eigene Spieleprogramm doppelt so stark zulegte wie die gesamte deutsche Spielebranche, die sich nach Zahlen des Marktforschers NPD Group um 10,2 % verbesserte. Außerdem wirkten sich Umsetzungen von Themen der Konzernschwester Kiddinx wie „Bibi Blocksberg“ oder „Benjamin Blümchen“ positiv aus. Zum dritten „Bibi & Tina“-Film erschien ein „Mädchen gegen Jungs“-Spiel, und auch zum vierten Kinofilm, der am 23.2. anläuft, kommen Schmidt-Neuheiten in den Handel. Die Kinderspiele des Verlags erhöhten ihren Umsatz dank des „Kinderspiel des Jahres“-Gewinners Stone Age Junior aus dem Hans im Glück Verlag, dessen Vertriebspartner Schmidt ist, um 17 %, doch auch Titel des Schmidt-Eigenlabels Drei Magier hätten dazu beigetragen.

Im Puzzlesortiment ging das Wachstum von 14 % unter anderem auf Artikel mit der „Sechs Sterne“-Herstellungstechnik zurück: Eine neue Technologie soll bei diesen „Premium-Puzzles“ für besondere Passgenauigkeit, mehr Zusammenhalt und eine große Formenvielfalt bürgen. Bemerkbar machte sich die „Sechs Sterne“-Beliebtheit bei Puzzles für Erwachsene, die gegenüber dem Vorjahr 30 % mehr erlösten. Als Schmidts drittes Geschäftssegment neben Spielen und Puzzles wurde Spielzeug weiter von den „Sorgenfresser“-Plüschtieren geprägt, die das Unternehmen unverändert an der Spitze dieses Marktbereichs wähnt. Hinter ihrem Reißverschlussmund „verschlucken“ die kleinen Monster Zettel mit aufgeschriebenen oder gemalten Problemen. Da im Herbst eine „Sorgenfresser“-Fernsehserie anläuft, hofft Geschäftsführer Axel Kaldenhoven, das hohe Niveau bei Kuscheltieren und Accessoires halten zu können. Unterm Strich will Schmidt Spiele 2017 abermals mit einem Wachstum über dem des Gesamt-Spielwarenmarktes abschließen.