Jubiläen und mehr von Wolfgang Kramer

25.01.2017 - Gleich zwei Evergreens von Wolfgang Kramer feiern dieses Jahr runde Geburtstage: Auf Achse kam vor 30 Jahren auf den Markt und fand seitdem mit der Planung von Lkw-Transportrouten durch Zentraleuropa mehr als 900.000 Käufer. In der aktuellen Version mit schlankeren Regeln dauert eine Partie eine bis eineinhalb Stunden. Seit 20 Jahren gibt es Haste Worte, den zweiten Jubilar, der es bis heute auf immerhin 100.000 Exemplare brachte und jetzt bei Huch! & friends in neuer Aufmachung erscheint: Neben einer größeren Schachtel sind hier ein Spielplan und 48 neue Begriffskarten dabei. Rundum erneuert ist bereits jetzt Tikal zu erwerben, auf Deutsch und Englisch von Rio Grande verlegt und in anderen Sprachen mit dreidimensionalen Pyramidensteinen von Super Meeple. Geplant sind darüber hinaus im ersten Halbjahr Neuauflagen von Torres bei Huch! als Ersatz der Rio-Grande-Edition und von Colosseum - vorerst nur auf Englisch - beim amerikanischen Label TMG. Für Flachrechner und smarte Telefone mit iOS und Android erscheint außerdem im Februar eine App-Umsetzung des Grundspiels von Heimlich & Co. aus dem Hause Outline Development, gefolgt von verschiedenen Varianten.