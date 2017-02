Pegasus vertreibt Lautapelit

07.02.2017 - Ab dem Sommer wird Pegasus Spiele in Friedberg ausgewählte Titel des finnischen Verlags Lautapelit auf Deutsch veröffentlichen. Außerdem wird Pegasus zum Vertrieb für alle weiteren Lautapelit-Spiele in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als erste Neuerscheinung ist Nations - Das Würfelspiel geplant; es verwandelt Rustan Hakanssons Zivilisations-Aufbau in eine schnelle Würfelvariante, die nur 10-15 Minuten in Anspruch nimmt und sich auch für Einzelspieler eignet. Entwicklungen und Militär geben den Spielern mehr Würfel, um Wunder zu errichten und Kolonien zu erobern. Für den Herbst bis Winter sind außerdem die Strategiespiele Nations und Eclipse mit umfangreichem Spielmaterial angekündigt.