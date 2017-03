5 Jahre Andor mit neuem Fan-Legendenwettbewerb

02.03.2017 - Im fünften Jahr der Legenden von Andor-Reihe von Michael Menzel findet der mittlerweile dritte Fan-Legendenwettbewerb statt. Diesmal sind Spieler eingeladen, ihre eigenen Geschichten zum Thema "Die Feinde von Andor" einzureichen. Hier können sie dazu ein Druck-PDF mit passenden Figuren herunterladen und in ihrer Legende einfügen. Als Preise winken unter anderem eine handgefertigte Sternblumen-Brosche, wie sie auch die Helden im Spiel tragen, und eine Einladung zur Jubiläumsparty am 2.9. im Stuttgarter Kosmos-Shop inklusive Hotelübernachtung. Wer am Wettbewerb teilnehmen will, sollte seine Schöpfung bis zum 7.5. an gilda@legenden-von-andor.de schicken, die Teilnahmebedingungen finden sich unter dem schon genannten Link. Tipps zum Erstellen einer eigenen Legende sind in einem eigenen Leitfaden verfügbar.