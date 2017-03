As d'Or: die Gewinner

02.03.2017 - Auf dem Spielefestival in Cannes wurden die drei Sieger des Jurypreises As d'Or bekannt gegeben. Den Hauptpreis als französisches Spiel des Jahres durften Cyril Demaegd, Thomas Cauet und Alice Carroll für Unlock in Empfang nehmen, verlegt von Space Cowboys; es bedient mit einer eigenen App den Trend der "Escape Room"-Spiele und lässt den Teilnehmern nur eine Stunde Zeit, um sich durch das Lösen von Aufgaben aus einer misslichen Lage zu befreien. Außerdem nominiert waren Codenames von Vlaada Chvátil, Imagine von Shingo Fujita / Motoyuki Ohki / Hiromi Oikawa und Kingdomino von Bruno Cathala.

Die Auszeichnung für das beste Expertenspiel ging an Scythe von Jamey Stegmaier, das mit mehr als 1,8 Mio. US$ über Kickstarter finanziert worden war, erschienen bei Stonemaier Games. Durch strategisches Wirtschaften und Platzieren von Arbeitern schicken sich hier in einer alternativen Version Europas kurz nach dem Ersten Weltkrieg verschiedene Fraktionen an, Gebiete und Rohstoffe zu erbeuten, wobei sie "Mechs" genannte Riesenroboter nutzen. Scythe setzte sich damit gegen Conan von Fred Henry und Star Realms von Robert Dougherty und Darwin Kastle durch.

Das "As d'Or" für das beste Kinderspiel holte Zum Kuckuck! von Viktor Bautista i Roca und Josep M. Allué, herausgegeben von HABA: Aus 70 Holzstäbchen müssen die Spieler hier ein Nest bauen und am schnellsten alle ihre Kuckuckseier samt dem Vogel darin unterbringen. Der Gewinner schlug die weiteren Nominierten Animouv von Martin Nedergaard Andersen und Stone Age Junior von Marco Teubner, das deutsche "Kinderspiel des Jahres" 2016.