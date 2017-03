Spielideen mit historischem Flair in der spielbox 1/17

10.03.2017 - Unter den Rezensionen der aktuellen spielbox-Ausgabe 1/17 findet sich diesmal eine ganze Reihe von Spielkonzepten, die in vergangene Tage entführen: Vom ersten Punischen Krieg im 3. Jhd. v. Chr. (Hands in the Sun) über die Entstehung des Kolosseums im 1. Jhd. v. Chr. (Colosseum), die Medici im 15. Jhd. (Lorenzo der Prächtige), die Entstehung Warschaus Ende des 16. Jhd. (Capital) und der Qing Dynastie ab 1616 (Yangtze) bis zu Railroad Revolution, das in den USA des 19. Jhd. angesiedelt ist. "Erst" seit 50 Jahren gibt es die Vorlage für das Kinderspiel Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt, damit ist es aber schon ein moderner Klassiker. Als Beilage enthält das Heft diesmal 20 neue Begriffe für Codenames. Die ersten Seiten zum Hineinschnuppern sind hier als PDF abrufbar, in unserem Shop bestellen lässt sich das Heft hier.