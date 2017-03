Gewinner der Golden Geek Awards 2016

10.03.2017 - Die Nutzer des englischsprachigen Brettspiele-Portals BoardGameGeek haben zusammen mit den Seiten RPGGeek und VideoGameGeek die "Golden Geek Awards 2016" vergeben. Zum Brettspiel des Jahres wurde Jamey Stegmaiers Strategietitel Scythe gewählt und setzte sich damit vor seinen Genrekollegen Terraforming Mars von Jacob Fryxelius sowie das Miniaturenspiel Star Wars: Rebellion von Corey Konieczka. Scythe holte auch die Auszeichnung für die beste Grafik / Präsentation und entschied die drei weiteren Sparten Solo-, Strategie- und Themenspiele für sich. Star Wars: Rebellion wurde zudem mit dem Preis für das beste Zweipersonenspiel bedacht. Andere Kategoriesieger sind Arkham Horror: The Card Game (Kartenspiele), Mechs vs. Minions (kooperative Spiele), 7 Wonders Duel: Pantheon (Erweiterungen), Codenames: Pictures (Familienspiele, Partyspiele), Star Trek: Das Würfelspiel (Print & Play) und Falling Sky: The Gallic Revolt Against Caesar (Kriegsspiele). Das Partyspiel Captain Sonar, in dem die Spieler als U-Boot-Besatzungen versuchen, das Gegenüber zuerst aufzuspüren und zu versenken, schaffte es auf den ersten Platz in Sachen Innovation. Zum besten Podcast erkoren die Nutzer "Shut Up & Sit Down", zur besten Brettspiel-App die Strategiesimulation "Twilight Struggle". Die Hauptauszeichnung bei den Rollenspielen räumte die zweite Ausgabe der Piratenserie "7th Sea" ab, unter den Videospielen setzte sich die Welteneroberung "Civilization VI" an die Spitze. Eine Aufstellung sämtlicher Gewinner ist hier zu finden.