Spielkonzept4u tourt wieder durch Norddeutschland

22.03.2017 - Zwischen dem 15.7. und dem 3.9. reist der Spielebus von Spielkonzept4u wieder durch Norddeutschland und lädt alle Interessierten zum Mitspielen ein. Der spielpädagogische Projektorganisator aus dem sächsischen Dohna baut dabei auf die Unterstützung von sechs Herstellern. Am Spielezelt lassen sich unter anderem die jüngste Amigo-Neuheit Halli Galli Party und die schnelle Wortsuche Speedy Words von Game Factory ausprobieren. Huch! & friends lockt im Kartenspiel Pungi Schlangen an, der Nürnberger Spielkarten-Verlag bringt seinen Würfelstrategie-Bestseller Qwixx mit. Bei Super Six von Piatnik setzen die Spieler ebenfalls auf Würfel, um alle ihre Stäbchen loszuwerden. Lucky Lachs von Kosmos gibt sich betont actionreich. Das sind allerdings nicht die einzigen Titel zum anspielen, auf Wunsch werden die Regeln von Personal erklärt. Preise gibt es bei einem Schätzspiel zu gewinnen. Mit vor Ort ist außerdem SPIEL DOCH!, das spielbox-Schwestermagazin für Gelegenheitsspieler und Einsteiger. Sämtliche Spielebus-Termine von Juli bis September und darüber hinaus sind hier zusammengefasst.