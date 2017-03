Erste SPIEL DOCH!-Ausgabe 2017

22.03.2017 - Übermorgen, am 24.3., erscheint die erste von zwei SPIEL DOCH!-Ausgaben dieses Jahres, in der Gelegenheitsspieler und Spiele-Einsteiger wieder jede Menge lesenswerter Rezensionen und anderer Beiträge finden. Besondere Aufmerksamkeit schenkt die Zeitschrift diesmal dem Dauerbrenner Bohnanza, indem sie dessen Geschichte beleuchtet; wer ihn selbst noch nicht ausprobiert hat, bekommt dazu mit dem beiliegenden Schnupperspiel Gelegenheit. Udo Bartsch, Britta Törpe und Andreas Becker setzten sich zu einer Spielrunde mit Schauspieler Walter Sittler ("Nikola", "Der Kommissar und das Meer") zusammen. Was sie selbst in ihrer Kindheit spielten, verrieten uns die Autoren Wolfgang Kramer, Uwe Rosenberg, Heinrich Glumpler sowie Inka und Markus Brand. Natürlich ist das Heft wie immer auch über unseren Shop erhältlich.