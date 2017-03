Auf Tauchfahrt mit dem Ali Baba Spieleclub und Pegasus

31.03.2017 - In den zwei Wochen vor und nach den Osterfeiertagen veranstalten die Regionalverbände des Ali Baba Spieleclubs zusammen mit dem Verlag Pegasus "Abtauchtage" mit Captain Sonar von Matagot, in dem zwei konkurrierende U-Boot-Besatzungen mit jeweils bis zu vier Spielern versuchen, einander aus dem Wasser zu pusten. Einer gibt als Kapitän den Kurs vor und muss den Überblick behalten, während die anderen den Gegner suchen, die Bootstechnik überwachen und die Torpedos kontrollieren. Wann die Spieletage wo steigen, verrät der Club in seinem Terminkalender. Die Teilnahme ist wie gewohnt kostenlos.