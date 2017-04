Interaction von rudy games lernt seine Spieler besonders gut kennen

18.04.2017 - Das Start-up rudy games aus dem österreichischen Linz hat schon bei seinem Strategiespiel Leaders physische Spielmaterialien mit einer App verknüpft; nach dem Zweiten Weltkrieg halten die Mächte darin einander mit Spionen, Saboteuren und neuen Allianzen auf Trab. Dieses "combined games" getaufte Genre erweitert der Verlag nun um ein neues Partyspiel: Unter dem Namen Interaction lässt sich die Brettspiel-App-Kombi ab dem 19.4. auf Kickstarter vorbestellen, ehe sie ab Herbst regulär verkauft wird. Wie bei Leaders haben sich die rudy-games-Gründer Gertrude Kurzmann, Reinhard Kern und Manfred Lamplmair auch hier angeschickt, multimediale Aspekte, wie man sie sonst auf Videospielkonsolen erlebt, mit der geselligen Komponente eines Gesellschaftsspiels zu vereinen. Bis zu neun Teilnehmer messen sich in den Bereichen "Wissen", "Kreativität", "Action", "Social" und "Games". Die App-Software ersetzt eine Anleitung, indem sie die Spieler schrittweise an das Konzept heranführt, und "lernt" dazu, sodass sich die Aufgaben automatisch an den Spielort sowie die Interessen und das Alter der Wettstreiter anpassen. Damit erzeugt das Programm Inhalte und Aufgaben direkt aus deren sozialem Umfeld, was für eine einzigartige Spieldynamik sorgen soll. Online sollen regelmäßig neue Spielinhalte, Fragen, Aufgaben und Minispiele hinzukommen. Die Schwarmfinanzierung läuft bis zum 19.5. und bestimmt, wie umfangreich die Updates ausfallen. Rückmeldungen der Nutzer will man stetig in die Weiterentwicklung einfließen lassen. Wer besonders schnell ist und bis zum 21.4. ordert, bekommt Interaction zum Frühbestellertarif von 29 €.