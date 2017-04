Spiel-des-Jahres-Toto läuft

19.04.2017 - Neues Jahr – neues Glück! Einer langen Tradition folgend, werden wir natürlich auch in diesem Jahr wieder unser „Spiel des Jahres"-Toto veranstalten. Nennen Sie das Spiel, von dem Sie glauben, dass es „Spiel des Jahres“ wird. Bitte geben Sie hier ab sofort Ihren Tipp für ein Spiel ab. Einsendeschluss ist der 21. Mai 2017 um 24.00 Uhr, vor der Bekanntgabe der drei nominierten Spiele. Bitte jeweils nur ein Tipp pro Person. Mehrfachtipps werden nicht in die Verlosung einbezogen. Bitte geben Sie den genauen Titel Ihres Favoriten an.

Unter den richtigen Einsendungen werden nach Bekanntgabe des "Spiel des Jahres" 10 Spiele verlost (Ulm, Great Western, Mea Culpa, Imhotep, Agent Undercover, Nippon, Tumult Royal, Codenames, Marco Polo, Istanbul). Bitte geben Sie (im 2. Bemerkungsfeld) weiterhin an, welches der genannten Spiele Sie gerne gewinnen würden. Wir werden versuchen, nach Möglichkeit die Wünsche zu berücksichtigen. Viel Glück!