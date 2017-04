Neuer Podcast: GameInn.de

21.04.2017 - Alexander Resch, bekannt für seine Rezensionen auf Spielama.de und Boardgamejunkies.de, hat zusammen mit Benjamin Schönheiter, einem früheren Spielama-Kollegen und aktuell Deutschlandchef des polnischen Verlags Portal Games, einen neuen Podcast gestartet: GameInn will sich künftig in Hörbeiträgen um alle möglichen spielerischen Themen drehen und auch Abstecher in die Videospielbranche unternehmen, aber Brettspiele eindeutig in den Mittelpunkt rücken. Die erste Folge widmet sich in knapp 39 Minuten der Her- und Zukunft der "Dungeon Crawler" wie etwa Gloomhaven (Foto), in denen sich seit dem altehrwürdigen Hero Quest Helden durch monsterverseuchte Verliese klopfen und dabei Beute sammeln, und spricht einige Probleme dieses Genres an.