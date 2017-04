Qwixx-, Cacao- und MäDn-Turniere

26.04.2017 - Entgegen einem weit verbreiteten Irrglauben lautet das olympische Motto nicht "dabei sein ist alles", sondern "schneller, höher, stärker", weil Gewinnen den Menschen eben weit mehr frohlocken lässt als seine bloße Anwesenheit bei einem Wettbewerb. Und so gibt es auch bei den beliebtesten Brettspielen die Möglichkeit, das eigene Talent mit dem von Gleichgesinnten zu messen. Für gleich zwei deutsche Turniere sucht die Spielerei Bergstraße noch nach Vereinen, die eine der Qualifikationen ausrichten: Die Endrunden sowohl der Deutschen Cacao-Meisterschaft als auch der Deutschen Qwixx-Meisterschaft finden am 8.4.2018 im hessischen Lautertal statt und sind natürlich darauf angewiesen, dass eine Vorrunde die Spreu vom Weizen trennt. Möchte ein Spieleverein eine solche Qualifikation organisieren, kann er sich bis Ende Juni darum bewerben.



Schmidt Spiele selbst trägt mit einer neuen Website dafür Sorge, dass Mensch ärgere Dich nicht-Fans zueinanderfinden: Auf www.mensch-aergere-dich-nicht.de listet der Verlag alle aktuellen Turnier- und Meisterschaftstermine. Hier wird um Zuschrift über das Kontaktformular gebeten, wenn man ein eigenes MäDn-Ereignis auf die Beine stellen und in den Terminkalender aufnehmen lassen will.