Ludo Fact kauft Digitaldruckerei

05.05.2017 - Ludo Fact im schwäbischen Jettingen-Scheppach, Auftragshersteller für weltweit rund 200 Brettspiel- und Puzzleverlage, hat im April eine Mehrheit an Friedmann Print Data Solutions übernommen, einer Digitaldruckerei in Reutlingen. Attraktiv wurde diese Investition laut Ludo Fact durch Friedmanns modernen Maschinenpark, der eine „außergewöhnlich“ gute Druckqualität ermögliche, und Friedmanns Direktvertrieb an Endverbraucher über die Onlineportale www.kartenengel.de und www.photographerbook.de. Der neue Eigentümer will durch den Zukauf seine Kunden noch schneller mit Produkten versorgen und seine europäische Marktführung weiter ausbauen. Horst Walz, Chef der Ludo-Fact-Dachgesellschaft HW Holding, sagte, man investiere „frühzeitig und als erster Marktteilnehmer in die stark wachsende Zukunftstechnologie des Digitaldrucks“; er eigne sich wie kein zweites Druckverfahren zum Personalisieren und Individualisieren von Produkten.

Abgebildet ist die Digitaldruckmaschine „Indigo 12000“ von Hewlett Packard mit einem Gesamtgewicht von 11 Tonnen. 2016 hatte Ludo Fact eine eigene US-Niederlassung gegründet; aktuell entsteht ein neues Logistikzentrum am deutschen Stammsitz. Nach eigenen Angaben produziert man bis zu 17 Mio. Gesellschaftsspiele und Puzzles im Jahr. Zur HW Holding mit ihren ca. 600 Mitarbeitern gehören im Geschäftsbereich „Spiele & Puzzles“ auch der Kartonagenspezialist Ludo Packt in Deutschland, Ludo Fact Asia in China und das Joint Venture O.K. Oriens Karton in Tschechien. Darüber hinaus plant und betreibt die Tochterfirma vento ludens Wind- und Photovoltaikanlagen mit Ablegern in Großbritannien, Irland und der Schweiz.