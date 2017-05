Knizia wirft Adlung "Express"-Plagiat vor

15.05.2017 - Aus Spiele-Lizenzierungen erwachsen gern Unstimmigkeiten, wer wozu wie lange berechtigt ist. Erst im Januar hatte sich Spieleerfinder Dr. Reiner Knizia aus lizenzrechtlichen Gründen zu einer Umbenennung seiner "Einfach genial"-Reihe entschlossen, jetzt muss er sich gegen ein angebliches Plagiat von Adlung wehren: Laut Meldung der Spiele-Autoren-Zunft (SAZ) erschien im vergangenen Herbst Nextpress, ein Spiel des Verlagschefs Karsten Adlung, nachdem ein seit 2002 bestehender Lizenzvertrag mit Knizia zu dessen Idee Express gekündigt worden war. Der SAZ und ihrem Mitglied Reiner Knizia stieß auf, dass Nextpress ausdrücklich als "Weiterentwicklung" und "Das neue Express" mit Karsten Adlung als Autor beworben wird, wobei man die ausgelaufene Express-Lizenz als Begründung nennt. Darüber hinaus sei Adlung auch bei der Namensgebung und der Grafik nahe an Knizias Original geblieben, und die Spielregel sei "in weiten Teilen identisch".

Karsten Adlungs Patentanwalt wollte laut SAZ auf eine rechtsanwaltliche Abmahnung hin keine Unterlassungserklärung abgeben, wobei er sich auf eine "mangelnde Schöpfungshöhe" der Spielregel berufen habe. Darauf entgegnen Reiner Knizia und die Autorenvertretung, dass im Verlagsvertrag zwischen Adlung-Spiele und Knizia dessen Urheberschaft klar definiert und am Vertragsende die Rückgabe aller Rechte inklusive des Titels vereinbart gewesen sei. Wie schon zum Jahresanfang springt dabei die SAZ Knizia bei; sie "verurteilt das Vorgehen von Karsten Adlung auf das Schärfste", so die Autorenzunft unter Geschäftsführer Christian Beiersdorf. Die SAZ wies darauf hin, dass die juristische Bewertung noch nicht abgeschlossen sei, prophezeit aber dem Ansehen von Adlung-Spiele bei Spieleautoren "schweren Schaden", weil jemand, der dort ein Spiel veröffentlichen wolle, Gefahr laufe, bei Vertragsende mit einer überarbeiteten Version konfrontiert zu werden, für die der Verleger selbst als Autor zeichne. Eine Diskussion zum Thema findet sich auch in unserem Forum.

Am Rande gab die SAZ bekannt, dass ihre überarbeitete Website jetzt online ist. Neben einem neuen Design, geänderter Struktur und zusätzlichen Serviceangeboten passt sie ihr Format nun an die jeweilige Monitorgröße an.