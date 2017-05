Spiel-des-Jahres-Nominierungen veröffentlicht

22.05.2017 - Gleich zweimal ist der Verlag Pegasus 2017 für den Jurypreis „Spiel des Jahres“ nominiert: Sowohl Bruno Cathalas Domino-Weiterentwicklung Kingdomino mit der Planung von Burgländereien als auch das kooperative Magic Maze-Labyrinth mit diebischen Fantasy-Helden von Kasper Lapp haben es in die Endrunde für den wichtigsten Jurypreis der Brettspielbranche geschafft. Sie müssen sich im Finale untereinander und gegen Reiner Knizias Wettlauf nach El Dorado durchsetzen, erschienen bei Ravensburger; dieses kombiniert Karten-Deckbau mit einem Rennspiel bei der Goldsuche im Urwald.

Beim „Kennerspiel des Jahres“, das auch erfahrene Spieler vor Herausforderungen stellt, holte ebenfalls ein einzelner Verlag zwei Nominierungen: Schwerkraft brachte die Räuber der Nordsee von Shem Phillips ebenso in den Handel wie Terraforming Mars von Jacob Fryxelius. Beim Ersteren geht es um ein komplexes Worker-Placement-Spiel mit Wikingern auf Beutezug, im Letzteren um die Urbarmachung des roten Planeten für die menschliche Besiedelung durch Wirtschaft und Forschung. Dritter Finalist ist Exit − Das Spiel von Inka und Markus Brand, veröffentlicht von Kosmos; der Vertreter des noch jungen „Escape Room“-Genres lässt die Spieler gemeinsam Rätsel lösen, um sich aus einem Labor, einer verlassenen Hütte oder der Grabkammer eines Pharaos zu befreien.

Für das „Kinderspiel des Jahres“ sind drei verschiedene Labels im Rennen. Wolfgang Dirscherl und Manfred Reindl haben bei Queen Captain Silver herausgebracht, bei dem Piraten in Beuteln verborgene Gegenstände erfühlen müssen. Der mysteriöse Wald von Carlo A. Rossi, ursprünglich bei Iello erschienen und bei uns von HUCH! & friends vertrieben, erzählt als kooperatives Merkspiel eine Geschichte, die an einen Comic angelehnt ist. Ice Cool von Brian Gomez im Verlag bei Amigo lässt die Spieler auf einem 3D-Spielbrett Pinguine durch die vereisten Gänge einer Schule schnippen.

Gekürt wird das beste Kinderspiel am 19.6. in Hamburg, das beste Spiel und Kennerspiel folgen einen Monat darauf am 17.7. in Berlin. In Empfehlungslisten (zu finden unter den obigen Links) nennen die Jurys weitere Titel, die nach ihrer Einschätzung zu den gelungensten des aktuellen Jahrgangs gehören.