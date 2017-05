Spiel-des-Jahres-Toto beendet

23.05.2017 - Die Teilnehmer unseres "Spiel des Jahres"-Tippspiels haben ein recht gutes Näschen bewiesen: Zwei der drei tatsächlichen Nominierten für den Hauptpreis landeten auch in der Abstimmung unter den vordersten Plätzen, angeführt von Kingdomino mit 41,4 % der Stimmen. Platz 2 belegte Fabelsaft mit 15,2 %, das es "nur" in die Empfehlungsliste schaffte, am dritthäufigsten wurde aber das ebenfalls frisch nominierte Wettlauf nach El Dorado mit 9,3 % genannt. Obwohl Magic Maze einer der drei Top-Kandidaten der Jury wurde, votierten für ihn nur 1,3 % der abgegebenen Stimmen. Weitere Ergebnisse finden sich im Premiumbereich von spielbox.de. Die Gewinner benachrichtigen wir schriftlich, nachdem das Spiel des Jahres am 17. Juli in Berlin prämiert wurde.