Spielkonzept4u tauft sein Maskottchen "Randy"

24.05.2017 - Das rote Spielemonster, zu dessen Taufe der Eventveranstalter Spielkonzept4u im April via Facebook um Vorschläge zur Namensfindung gebeten hatte, hat jetzt einen Namen: Als Hommage an den 2004 verstorbenen Spieleautor Alex Randolph heißt das Maskottchen nun "Randy". Die Idee hatte Karsten Jäger aus Friedrichskoog in Schleswig-Holstein und erhält dafür ein Spielepaket. Auch die Spiele-Autoren-Zunft widmete Randolph einen Medienpreis, den "Alex".