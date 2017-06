Dritte Berlin Brettspiel Con im Juli

09.06.2017 - Zum dritten Mal organisieren Johannes Jaeger und Jan Cronauer, besser bekannt als das YouTube-Duo Hunter & Cron, am Wochenende des 15.-16.7. in der Hauptstadt die Berlin Brettspiel Con, die sich als größte Brettspielveranstaltung in der Region Berlin und Brandenburg bezeichnet. Im "Kühlhaus" stehen dafür rund 2.400 m² zur Verfügung, womit sich die Fläche seit der Premiere im Jahr 2015 (200 m²) verzwölffachte. Auf vier barrierefrei zugänglichen Stockwerken können die Besucher die Neuheiten der Verlage und gemeinsam mit Autoren auch Prototypen probespielen; zum Einkauf vor Ort geben ein Fachhändler und ein Flohmarkt Gelegenheit. An die 30 Spieleverlage sind mit von der Partie, darunter erstmals der doppelt für das "Kennerspiel des Jahres" nominierte Publisher Schwerkraft (Terraforming Mars, Räuber der Nordsee), sowie aus Berlin 2Geeks, Frosted Games und die Edition Spielwiese. Letztere bringt unter anderem ein neues Spiel von Sophia Wagner auf den Markt, die 2015 das Autorenstipendium der Jury "Spiel des Jahres" gewonnen hatte. Über den Hunter & Cron-Livestream geben Verlage einen Ausblick auf kommende Veröffentlichungen, außerdem werden aktuelle Branchenthemen diskutiert. Wettbewerbe finden beispielsweise mit Klask oder Word Slam statt, darüber hinaus kann man sich für die Catan-EM qualifizieren. Ein "Spielen gegen Rechts"-Turnier möchte ein Zeichen gegen den Rechtspopulismus setzen. Als Sponsoren der Berlin Brettspiel Con treten Asmodee, Game Factory, Hasbro, Kosmos, Ravensburger, Pegasus und Schmidt Spiele auf.