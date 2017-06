SAZ mit neuem Vorstand

14.06.2017 - Auf dem von ihr mitorganisierten Spieleautoren-Treffen am vergangenen Wochenende in Göttingen hat die Spiele-Autoren-Zunft (SAZ) einen neuen Vorstand gewählt. Marco Teubner und Arve D. Fühler kandidierten nicht mehr, sodass das Gremium neu besetzt werden musste. SAZ-Vorsitzender ist nun der Berliner Diplom-Mathematiker Hartmut Kommerell (Die Seidenstraße, Bambuti, Finito!, Trampelfanten), sein Stellvertreter Stefan Kloß (Beasty Bar, Spookies). Als Schatzmeister hat Markus Hagenauer (Wilde Meuterei, Unicum, Windy Woody, Melting Chess) die Aufsicht über die Finanzen des Vereins. Erfolge des bisherigen Vorstands waren unter anderem, dass der Deutsche Kulturrat die Spieleautoren bei der Forderung unterstützt, Spiele in den Sammlungskatalog der Deutschen Nationalbibliothek aufzunehmen, und dass Spieleautoren / Games Designer ihren Weg in den Tätigkeitskatalog der Künstlersozialkasse fanden. Außerdem wurde mit den Behörden steuerlich geklärt, dass Spielelizenzen von ausländischen Autoren normalerweise dem Urheberrecht unterliegen und deshalb keine Quellensteuer abgezogen wird. Darüber hinaus wurde die SAZ-Website renoviert. Empfänger des Spieleautoren-Stipendiums der Jury "Spiel des Jahres" - ebenfalls in Göttingen ausgezeichnet - ist der 23-jährige Student Paul Schulz (Foto), der sich an seiner Greifswalder Uni mit seiner Spielleidenschaft den Spitznamen "Spiele-Paul" verdient hat. Weitere Infos zum Gewinner und den anderen Nominierten finden sich hier.