Jubiläums-Edition der Seefahrer für Catan / Anniversary edition of the Seafarers of Catan

26.06.2017 - Kosmos hat zum 20-jährigen Bestehen der Seefahrer-Erweiterung zu Klaus Teubers Catan das maritime Siedler-Add-On in einer neuen Jubiläumsausgabe veröffentlicht. In vier miteinander verbundenen Szenarien handelt Die Legende der Seeräuber davon, wie die Piraten nach Catan kamen; diese Erzählstruktur soll das Catan-Universum um ein bisher noch ungekanntes Spielgefühl bereichern. Wer die Seefahrer schon hat, kann sich die Legende einzeln dazukaufen. Die komplette Erweiterung umfasst 11 Land- und 19 Meerfelder, 6 Rahmenteile, je 10 Zahlenchips und Hafenplättchen, 57 Catan-Chips, 60 Spielfiguren und einen Seeräuber. Die separate Legende der Seeräuber beinhaltet 9 Landfelder, 6 Rahmenteile, 13 Freundeskarten, 6 Anzeigetafeln, 26 Sonderkarten, 30 Gewürzkarten, 44 Sonderplättchen, 25 Rasenerz-Chips, 39 Spielfiguren, 4 Siedlungsmarker, 2 Zahlenchips, 8 Baukosten- und 18 Übersichtskarten.

On the occasion of the 20th jubilee of the Seafarers expansion for Klaus Teuber's Catan, Kosmos has published the maritime settler add-on as a new anniversary edition. The four interconnected scenarios of Die Legende der Seeräuber (the buccaneers' legend) tell of the pirates' arrival in Catan; this narrative structure is meant to enrich the Catan universe with an unprecedented feeling. Owners of the original Seafarers can purchase the legend separately. The complete expansion contains 11 land and 19 ocean tiles, 6 frame pieces, 10 number chips, 10 harbour tiles, 57 Catan chips, 60 figures and a buccaneer. The separate Legende der Seeräuber consists of 9 land tiles, 6 frame pieces, 13 friend cards, 6 display tableaus, 26 special cards, 30 spice cards, 44 special tiles, 25 ore chips, 39 figures, 4 settler markers, 2 number chips, 8 building cost cards and 18 overview cards.