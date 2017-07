Jobbörse für die SPIEL 2017 ist wieder online / job exchange for Essen 2017 is online again

11.07.2017 - Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, bieten wir auch dieses Jahr (wie schon in 2016) wieder unsere Jobbörse auf spielbox.de an für alle, die einen Job auf der SPIEL suchen oder anbieten. Die Einträge werden nach Prüfung von uns freigeschaltet und sind natürlich kostenlos. Hier ist der direkte Link: https://www.spielbox.de/spieler-info/jobboerse-essen-2017



As announced in the previous newsletter, we once again (as in 2016) offer our job exchange for free on spielbox.de for everyone looking for or offering a job during SPIEL in Essen. We activate new entries after validation. Here you get the direct link: https://www.spielbox.de/spieler-info/jobboerse-essen-2017



Viel Glück wünscht euch / Good luck

die spielbox