„Kingdomino“ von Bruno Cathala (Pegasus Spiele) ist das Spiel des Jahres 2017/ Kingdomino by Bruno Cathala is the new Game of the Year 2017

17.07.2017 - Kingdomino von Bruno Cathala (Verlag: Pegasus Spiele) ist das neue Spiel des Jahres 2017

Hier die offizielle Bewertung der Jury:

„Kingdomino“ hebt das altehrwürdige Dominoprinzip auf eine neue Ebene – ohne dabei die schlichte Eleganz des Vorbilds zu verlieren. Im Gegenteil: Das Planen der weitläufigen Ländereien rund um die Burg und der kluge Mechanismus bei der Plättchenauswahl sind stimmig miteinander verzahnt und meisterlich auf das Wesentliche reduziert. Die starke Zwei-Personen-Variante mit XXL-Königreichen rundet das flotte und schnell zu erlernende Spielerlebnis ab. Weitere Infos zum Spiel findet man auf http://www.spieldesjahres.de/de/kingdomino

Nominiert waren außerdem:

"Magic Maze" von Kasper Lapp, Verlag: Sit Down!/Pegasus Spiele

"Wettlauf nach El Dorado" von Reiner Knizia, Verlag: Ravensburger

Kingdomino by Bruno Cathala is the new Game of the Year 2017

the official jury argumentation:

"Kingdomino lifts the olf principles of Domino to a new level - without losing the simple elegance of the original. Quite the opposite: scheduling the extensive estates around the castle and the smart mechanisms while choosing plates have been connected harmonious and masterfuly reduced to the basics. The intense two-person-variation with XXL-Kingdom completes the fast and easy to learn game experience. Further Information to the game will be found at http://www.spieldesjahres.de/de/kingdomino