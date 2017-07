„EXIT - Das Spiel“ von Inka und Markus Brand ist das Kennerspiel des Jahres 2017/ "EXIT - The Game" by Inka and Markus Brand is the new Connoisseur Game of the Year 2017

17.07.2017 - „EXIT - Das Spiel“ von Inka und Markus Brand (Verlag: Kosmos) ist das Kennerspiel des Jahres 2017.

Auch hier die offizielle Bewertung der Jury:

Fesselnd! Herausfordernd! Verblüffend! Das perfekte Spielprinzip und die bemerkenswerte Qualität der kooperativen Abenteuer aus der Reihe „Exit – Das Spiel“ überzeugen so sehr, dass alle drei Titel der Premieren-Staffel hervorzuheben sind. Die vielfach innovativen Rätsel machen es zu einem Genuss, nach den keineswegs trivialen und oftmals genialen Lösungen zu suchen. Diese Spiele sind ein Muss für alle Escape-Room-Fans und solche, die es noch werden wollen. Weitere Infos zum Spiel findet man auf

http://www.spieldesjahres.de/de/exit-das-spiel

Nominiert waren außerdem:

"Räuber der Nordsee" von Shem Phillips, Verlag: Schwerkraft

"Terraforming Mars" von Jacob Fryxelius, Verlag: Schwerkraft

"EXIT - The Game" by Inka and Markus Brand is the new Connoisseur Game of the Year 2017.

the official jury argumentation:

gripping! challenging! stunning! The perfect game concept and the remarkable quality of the cooperative "Exit -The Game" adventures convince that much, all three titles of the Premiere-season have to be highlighted. The frequently innovative riddles make it a pleasure to search for the anything but trivial and oftentimes brilliant solutions. This game is a must-have to all Escape-room-Fans and everyone who wnats to become one of them. Further Information to the game will be found at http://www.spieldesjahres.de/de/exit-das-spiel