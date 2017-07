SPIEL Essen abermals mit Flächenzuwachs / SPIEL Essen with further area growth

26.07.2017 - Mit einem Besucherplus von 7,4 % und 12 % mehr Ausstellern als im Vorjahr waren der letzten SPIEL in Essen erneut Rekorde gelungen. Umso spannender wird es zur kommenden Ausgabe der weltgrößten Spielemesse am 26.-29.10., ob sich diese Expansion fortsetzt. Der bisherige Anmeldestand gibt Anlass zum Optimismus: Mit rund 1.100 Ausstellern hatten sich im Juli rund 7,7 % mehr Verlage angekündigt, die vermietete Fläche legt um über 9 % auf 72.000 m² zu. Anders als im Vorjahr werden die damals nur halb belegten Hallen 6 und 7 komplett ausgebucht sein. Zusätzlich zu den Hallen 1-3 und der "Galeria" nimmt die Spieleschau jetzt auch noch die relativ kleine 8 in Beschlag. Der veranstaltende Friedhelm Merz Verlag rechnet mit etwa 175.000 Besuchern, womit man 1.000 Tickets mehr verkaufen würde als 2016. Um dieses Ansturms Herr zu werden, steuern diesmal an allen vier Tagen doppelt so viele U-Bahnen das Messegelände an wie bisher. Auch für Autos schafft man mehr Stellplätze, indem man außer den Parkflächen P1-P3, P5 und P9 des Essener Geländes erstmals den Parkplatz der Karstadt-Hauptverwaltung (P11) addiert. Hinzu kommen 5.000 Stellplätze des Areals P10, wo sich direkt Eintrittskarten kaufen lassen und Shuttlebusse warten. Entzerren soll sich die Einlasssituation des Weiteren dadurch, dass zum ersten Mal nicht nur zwei, sondern drei Eingänge öffnen, neben Süd und West auch über die "Galeria" mit 900 zusätzlichen Garderobenplätzen.

Auf der Messe selbst können sich Besucher wieder eingekaufte Spiele einpacken und nach Hause schicken lassen. Über diesen 2016 eingeführten Service wurden zur Premiere etwa 2.500 Spiele in 39 Länder versandt; dieses Jahr sollen eine doppelt so große Standfläche und mehr Personal die Kapazitäten erhöhen. Am Freitag (27.10.) lassen ein Streichquartett, ein Pianist und eine Sängerin im Saal "Europa" Musik zum Horror-Rollenspiel Shadows of Esteren erklingen.

Im Oktober geht der Umbau der Essener Messehallen von der ersten in die zweite Phase über: Nach dem Errichten des neuen Glasfoyers am östlichen Eingang, der Entfernung der 9/9.1 und dem teilweisen Hochziehen einer neuen Halle 6 reißt man bis April 2018 die Hallen 4, 4A und 5 ab, um auf deren Fläche den Rest der neuen 6 aufzubauen. Bis zum Ende der vierten Phase im Oktober 2019 verabschiedet sich Essen zudem von den Hallen 7.1, 8.0 und 8.1, vergrößert die 7 und nummeriert alle Hallen ab der 4 um, sodass am Ende acht größere statt bislang zwölf kleinerer Gebäude übrig bleiben.

______



With a visitor growth by 7.4 % and 12 % more exhibitors than in the previous year, the last SPIEL in Essen had broken records once again - which makes it all the more interesting if the upcoming edition of the world's biggest board game fair can continue its expansion on October 26-29. So far the number of registrations gives cause for optimism: until July roughly 7.7 % more publishers have announced their participation, and the rented area gained more than 9 %, totaling about 775,000 square feet. Unlike the previous year, the halls 6 and 7 which had only been half-full then will now be fully booked. In addition to halls 1-3 and the "Galeria", the game fair will also occupy the relatively small hall 8. Organizer Friedhelm Merz Verlag expects 175,000 visitors, hoping to sell 1,000 tickets more than in 2016. In order to manage this onrush of people this time round, twice as many subway trains will be heading for the fair. Cars will have more parking space as well, for the first time utilizing lot P11 of the head office of department store chain Karstadt, supplementing the parking areas P1-P3, P5 and P9. On top of that, 5,000 cars will find acommodation on P10 where visitors can buy tickets on site and take shuttle buses to the fair halls. Entrance procedures are supposed to be accelerated by opening a third access point via the "Galeria" with enough space to check an additional 900 coats.

As in 2016, the fair offers its visitors to have their purchased games boxed and shipped to their home address. This service, introduced the previous year, shipped around 2,500 games to 39 countries; in 2017, a doubled booth area and more personnel are supposed to increase capacities. On Friday (10/27), a string quartet, a pianist and a singer will play live music from the horror role playing game Shadows of Esteren.

In October host Messe Essen's building alteration is transitioning from its first to its second phase: after the construction of the new glass foyer at the east entrance, the removal of halls 9/9.1 and the partial erection of a new hall 6, halls 4, 4A and 5 are set be demolished until April 2018 to make room for the remaining part of the new 6. Once the fourth phase is completed in October 2019, Essen will have bid goodbye to halls 7.1, 8.0 and 8.1, enlarged the 7 and renumbered all halls starting with 4, in the end leaving eight larger instead of twelve smaller buildings.