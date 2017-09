SPIEL Essen prämiert die beste Messe-Innovation / SPIEL Essen to honor best fair innovation

04.09.2017 - Neben der Vergrößerung ihrer Ausstellungsfläche hält sich die Essener SPIEL (26.-29.10.) auch inhaltlich frisch. Jüngste Änderung ist der Innovationspreis "InnoSPIEL": Mit ihm zeichnet die weltweit größte Brettspielemesse künftig die innovativste Idee des Jahres aus. Der Name erinnert an den einstigen "Inno-Spatz", eine Auszeichnung für besondere Verdienste um das Spiel als Kulturgut, die unter der heutigen Bezeichnung "Göttinger Spatz" von der Stadt Göttingen anlässlich des dortigen Spieleautorentreffens vergeben wird. Angekündigt ist ein "InnoSPIEL"-Preisträger, den die Messe ebenso wie die Gewinner des vom Publikum gewählten "Deutschen SpielePreises" am 25.10. bekannt geben will. Ein weiterer Programmpunkt ist die Ausstellung "Religion im Spiel" der Europäischen Spielesammler-Gilde, die sich um religiöse Aspekte in historischen und aktuellen Gesellschaftsspielen dreht; der Zeitpunkt für dieses Thema ist angesichts des "Lutherjahres" 2017 gut gewählt. (English translation after the link.)

Autor Marco Teubner (Kinderspiel des Jahres 2016 Stone Age Junior) bringt mit dem Moses Verlag seine Schöpfung Safehouse (Foto) nach Essen, die die Teilnehmer inspiriert von Sebastian Fitzeks literarischen Psychothrillern zu Zeugen eines Verbrechens macht; vor den Tätern müssen sich die Spieler in einem sicher geglaubten Haus verstecken. Anleihen aus dem Bücherregal holt sich Kosmos gleich mehrfach mit einer weiteren Ken-Follett-Adaption namens Das Fundament der Ewigkeit sowie - gemeinsam mit Fantasy Flight Games - einer limitierten Catan-Sonderausgabe zu "Game of Thrones", der Fernsehserie zu George R.R. Martins Drachen-und-Schwerter-Schlachtplatte "Das Lied von Eis und Feuer", inklusive 160 Miniaturen. Fantasy Flight hatte auch zu "Der Herr der Ringe" eine ähnlich verschwenderisch ausgestattete Spielumsetzung herausgebracht.

Mit der Messe selbst beschäftigt sich Ausgespielt! - Der Messekrimi von Frosted Games, in dem ein bekannter Videoblogger in Essen gemeuchelt wird; sieben bis acht Spieler agieren als Messeleiter, Sicherheitsleute oder angehende Spieleerfinder, unter denen es den Schuldigen zu ermitteln gilt. Keine Zeit vergeudet der Verlag Dionysos mit seinem One Minute Game, das zwei Spielern nur 60 Sekunden lässt, um mit ihren Karten den Gegner zu umkreisen oder die gegenüberliegende Tischkante zu erreichen. "Escape Rooms" bleiben angesagt mit einer neuen "Virtual Reality"-Reihe von Noris und lädt dazu ein, mit passender Brille in ein U-Boot-Szenario einzutauchen oder hinter feindliche Linien zu gehen; andere Genrevertreter stehen von Kosmos, HCM Kinzel und Abacusspiele in den Startlöchern. Als Fortsetzung eines Asmodee-Hits aus 2015 setzt auch Pandemic Legacy Season 2 auf Material, das sich bei jeder Partie dauerhaft verändert; diesmal flüchten die Spieler vor einer todbringenden Seuche aufs Meer und müssen das Virus innerhalb eines Jahres zurückdrängen. Eine bleibende Wirkung hinterlässt die Benutzung auch in Jamey Stegmaiers Charterstone von Feuerland. Die neue Reihe Fast Forward von 2F-Spiele verzichtet auf eine herkömmliche Anleitung und lässt stattdessen die Spieler selbst die Regeln nebenher entdecken. Hutters Partyspiel Flitzekacke dürfte mit seiner Magnetjagd auf Toilettenmonster vor allem Jüngere ansprechen.

Ein Schlaglicht wirft der "Co-op Square" in Halle 7 auf kooperative Spiele. Turniere stehen unter anderem mit den Titeln Icecool, dem One Minute Game, Carcassonne, dem Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiel, Klask, Pandemic Survival und der Cuboro-Kugelbahn auf dem Programm. Ravensburger lässt die Besucher ein 40.000-teiliges Disney-Puzzle zusammensetzen, bei Game On Tabletop können sie ein eigenes Spiel gestalten und damit Preise gewinnen.



Beside expanding its exhibiting space, SPIEL in Essen (10/26-29) also intends to keep its program fresh. The most recent addition is the innovation prize "InnoSPIEL": going forward, the world's largest board game event will award it to the the year's most innovative idea. The name resembles the former "Inno-Spatz", an award for outstanding contributions towards promoting games as a cultural asset, known today as "Göttinger Spatz", bestowed by the city of Göttingen during its annual meeting of game designers. The fair will announce one "InnoSPIEL" winner on October 25, along with the victors of the audience award "Deutscher SpielePreis". Another item on the agenda is the exhibition "Religion im Spiel" (religion in the game) by the European game collectors' guild, dealing with religious aspects in historic and current board games; the time chosen for such a project is apt with the "Luther year" being celebrated in 2017, marking the 500-year anniversary of the church reformation under Martin Luther.

Author Marco Teubner (Kinderspiel des Jahres 2016 Stone Age Junior) joins publisher Moses in bringing his creation Safehouse (photo) to Essen, inspired by writer Sebastian Fitzek's psycho thrillers, making its participants witnesses of a crime; players need to hide from the perpetrators in the eponymous building. Publisher Kosmos derives several themes from literary sources, including another Ken Follett adaptation called Das Fundament der Ewigkeit (A Column of Fire) as well as - in cooperation with Fantasy Flight Games - a limited special edition of Catan under the "Game of Thrones" banner, the TV series based on George R.R. Martin's dragon and sword saga "A Song of Ice and Fire", containing 160 miniatures. Previously Fantasy Flight had also released a similarly opulent game version of "The Lord of the Rings".

SPIEL itself will be the setting of Ausgespielt! - Der Messekrimi, a fair whodunit by Frosted Games where a well-known video blogger is murdered in Essen; seven to eight players embody fair managers, security personnel or emerging game authors among whom the culprit needs to be found. Publisher Dionysos doesn't waste any time with its One Minute Game, leaving two players only 60 seconds to circle the adversary with their cards or reach the opposite table edge. Escape rooms stay in demand with a new virtual reality series by Noris, inviting to delve into a submarine scenario or behind enemy lines with the help of adequate technology; other genre representatives at the ready come from Kosmos, HCM Kinzel and Abacusspiele. As a sequel to a popular Asmodee hit of 2015, Pandemic Legacy Season 2 once again alters its materials permanently during each game; this time around, players flee a lethal virus to the ocean and have one year left to fight it. Jamey Stegmaier's Charterstone, published by Feuerland, also has an enduring effect on its material. 2F Spiele's new series Fast Forward forgoes a conventional manual, instead encouraging players to discover the rules in passing. Hutter's party game Flitzekacke (literally translated "the shits") will probably appeal to a younger age group with its magnet hunt for toilet monsters. In hall 7, the "Co-op Square" highlights cooperative games. Tournaments include Icecool, the One Minute Game, Carcassonne, the Yu-Gi-Oh! trade card game, Klask, Pandemic Survival and the Cuboro marble run. Visitors can help assemble a 40,000-piece Disney puzzle by Ravensburger and design their own game (potentially winning prizes) with Game On Tabletop.